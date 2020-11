Ardea – La Polizia Locale di Ardea ha proceduto al controllo di una lavanderia industriale insieme al personale Arpa Lazio.

Nel corso del controllo sono stati eseguiti i campioni delle acque di scarico al fine di accertare eventuali illeciti sversamenti, procedendo anche al tracciamento degli stessi con fluorescente, eseguendo un’ispezione all’intera attività ed acquisendo documentazione ora al vaglio.

Il capannone industriale utilizzato nell’attività è stato sottoposto a sequestro poiché è risultato oggetto di ampliamento senza le prescritte autorizzazioni. L’attività d’indagine è partita a seguito di segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Ardea, guidata dal C.te Sergio Ierace, le quali rappresentavano l’esistenza di una illecita attività.

Due le società coinvolte nell’attività controllata, sul cui conto gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo ulteriori approfondimenti. Il controllo per ora si è concluso con la denuncia del legale rappresentante di una delle due società.

