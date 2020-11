Civitavecchia, la Lega dà il benvenuto a Pasquale Marino

Civitavecchia – “Diamo il benvenuto nelle nostre fila al consigliere Pasquale Marino”. Lo dichiara in una nota stampa il Gruppo consiliare Lega Civitavecchia, in merito all’arrivo di Marino, che ha lasciato Forza Italia (leggi qui), in cui ha militato per anni, per poi intraprendere questo nuovo percorso politico.

“Con l’ingresso di Marino, – prosegue Lega Civitavecchia – il nostro gruppo si arricchisce di un contributo importante di esperienza, una risorsa che saprà portare esperienza ad un sodalizio giovane e vitale. Chiaramente nulla cambia in termini di rapporti con le altre forze politiche della maggioranza, che restano ottimi ed improntati a dare il massimo sostegno politico all’azione amministrativa della coalizione al governo della città. Tutti uniti per Tedesco”.

