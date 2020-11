Didattica a distanza integrata, Severini: “Potenziare la rete internet nelle scuole di Fiumicino”

Fiumicino – “Oltre alle numerose criticità che affliggono i nostri studenti in questo periodo di emergenza, come dover tenere la mascherina per 6 ore consecutive, nonostante i distanziamenti già adottati, alla luce del nuovo DPCM è emerso un altro grave problema per le scuole del nostro territorio, che riguarda in particolare l’introduzione della didattica a distanza integrata“. Lo dichiara in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Questo tipo di didattica – spiega il Capogruppo – dovrebbe permettere agli alunni costretti a stare a casa, perché positivi al Covid o che sono stati in contatto diretto con dei positivi, di poter seguire le lezioni direttamente tramite computer mentre il professore fa lezione in classe. Il problema è che le scuole di Fiumicino hanno una rete internet molto lenta non idonea per mettere in atto questa modalità di didattica a distanza.

Dal momento che si sapeva potessero arrivare queste restrizioni, perché non è stato fatto niente per migliorare la rete internet o dotare di fibra tutti i plessi del nostro territorio? Le prime sollevazioni sono arrivate dagli istituti Marchiafava a Maccarese, Granaretto a Palidoro e Aranova che non riescono a collegarsi, ma nelle altre scuole la situazione non è migliore”.

“Il tempo e i soldi per sistemare i plessi scolastici ci sono stati, ma evidentemente non sono stati ben sfruttati – conclude Severini -. A tal proposito, domani in Commissione Scuola solleverò il problema per cercare di arrivare ad una soluzione imminente. A questo punto, o la didattica a distanza deve essere estesa a tutti gli alunni e professori, oppure se si segue il decreto ci saranno seri problemi.

