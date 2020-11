Dpcm di novembre, il premier Conte ha firmato il nuovo decreto

Roma – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm con le misure anti-covid. A quanto si apprende, il premier ha firmato prima della mezzanotte il provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore. Sarà valido fino al 3 dicembre. In giornata è attesa anche la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. “Non si cambia nulla nella sostanza“, fanno sapere fonti di governo. In serata le Regioni avevano avanzato alcuni rilievi ma, a quanto si riferisce, lo schema del decreto non avrebbe subito variazioni. (fonte Adnkronos)