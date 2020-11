Emergenza coronavirus, fino al 3 dicembre chiudono i Musei Vaticani

Città del Vaticano – Dopo il nuovo stop alla presenza di fedeli all’Udienza Generali del Mercoledì, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso (leggi qui), cancelli serrati anche ai Musei Vaticani. “In coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane per far fronte alla situazione sanitaria, da domani, 5 novembre 2020, in via precauzionale, e fino al 3 dicembre 2020, resteranno chiusi al pubblico i Musei Vaticani, il Museo delle Ville Pontificie e l’Ufficio Scavi“. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. La chiusura dei musei in Italia, va sottolineato, è un provvedimento presente nel nuovo Dpcm firmato questa notte scorsa dal premier Conte (leggi qui).

