SITUAZIONE. L’egemonia dell’alta pressione che favorisce tempo stabile da ormai più giorni sta venendo meno in avvio di settimana ed entro la metà si assisterà ad un certo cambiamento del tempo, quantomeno su parte delle regioni settentrionali. La stabilità atmosferica che proseguirà invece sul resto d’Italia non garantirà però tempo soleggiato, come ci aspetterebbe in un regime anticiclonico, ma si tradurrà spesso in cieli nuvolosi e tempo nebbioso sulla Val Padana e su tratti del Centro Italia. Ma veniamo al cambiamento, seppur parziale, a cui altre zone d’Italia stanno andando incontro di qui a mercoledì.

PRIME PIOGGE MARTEDÌ AL NORDOVEST. L’indebolimento dell’anticiclone sul suo bordo settentrionale consentirà alla coda di una perturbazione di origine atlantica di infiltrarsi sulle nostre regioni di Nordovest dove si troverà a scorrere a di sopra di un mare di nebbie e nubi basse che grava da giorni nei bassi strati sulle zone di pianura. Tale nuvolosità si compatterà soprattutto in serata, quando darà luogo a qualche pioggia sulla Liguria e sulle Alpi, specie confinali. Alcuni deboli fenomeni fin sull’alta Toscana. Sul resto d’Italia tempo stabile ma con cieli grigi sulla Val Padana e nubi sparse e schiarite altrove in un contesto asciutto.

MERCOLEDÌ PIOGGE IN INTENSIFICAZIONE SU PARTE DEL NORD. Scorrerà la parte più attiva del fronte che determinerà un’intensificazione delle piogge al Nordovest, in particolare su Piemonte orientale, ovest Lombardia e Liguria centrale, ma con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi già in serata. Nulla di fatto sul resto d’Italia, con cieli spesso grigi su Pianura Padana, zone interne toscane, umbre e a tratti del Lazio, per nebbie nelle ore più fredde o foschie dense e nubi basse, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Temperature stabili.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: insistono condizioni di stasi atmosferica altopressoria di stampo autunnale con molta nuvolosità durante il giorno e nebbie o nubi basse miste a foschie tra notte e metà mattino, specie sulle pianure o vallate interne. Delle residue e deboli piogge per umidità nei bassi strati atmosferici risulteranno probabili sulle estreme aree settentrionali della Toscana. Temperature stabili o in lieve aumento nei massimi sulla Toscana. Ventilazione debole variabile od occidentale. Mare da quasi calmo a poco mosso.

MOLTE NUBI SULLA TOSCANA CON QUALCHE PIOVIGGINE, NEBBIE O NUBI BASSE A TRATTI ANCHE TRA UMBRIA E LAZIO, PIU’ SOLE DA GIOVEDI’ : Ci attendono condizioni atmosferiche tipiche dell’alta pressione in periodo autunnale con aria stratificata e conseguenti possibili riduzioni di visibilità nelle pianure interne specie tra tarda sera e mattino. Attenzione quindi alle nebbie e alle nubi basse miste a dense foschie in formazione nelle vallate dell’entroterra, risulteranno anche persistenti e reiterate nel tempo fino a mercoledì: raccomandiamo pertanto prudenza al volante. Sulla Toscana noteremo inoltre qualche piovasco o pioviggine sul comparto centro-settentrionale. Temperature massime in aumento solo sulle coste e sulle alte colline non interessate dalle nebbie. Da giovedì la rotazione delle correnti dai quadranti nord orientali, favorirà tempo generalmente più assolato, specie tra Umbria e Toscana.