Nettuno, armato di machete entra in un bar e minaccia il titolare e i clienti

Nettuno – Attimi di paura in un bar di Nettuno, in via della Scaccia, dove un uomo ha minacciato con un machete il titolare e i clienti del locale. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri 3 novembre.

L’uomo, un signore del posto di mezza età, stava litigando al telefono e il titolare del bar gli ha chiesto se poteva abbassare la voce, a quel punto l’aggressore è uscito dal locale e poco dopo è rientrato con un machete minacciando tutti i presenti. Il titolare ha fatto in tempo a lanciare l’sos alla Polizia prima che il peggio potesse avvenire.

Nel bar sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Anzio, che hanno bloccato, disarmato l’aggressore e infine consegnato ai sanitari del 118 per verificarne lo stato psico-fisico.

