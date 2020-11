Ostia, per mesi perseguita e minaccia di morte l’ex compagna: arrestato

Ostia – Nonostante fosse già gravato da un provvedimento di “divieto di avvicinamento” nei confronti dell’ex compagna, ha continuato a perseguitarla e a minacciarla di morte per mesi. Così un 46enne di Ostia è stato arrestato dai carabinieri.

I militari, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno infatti accertato che l’uomo aveva continuato, dal mese di agosto, a molestare insistentemente la propria ex compagna, con ripetuti messaggi telefonici e minacce di morte.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha quindi disposto l’aggravamento della misura e l’uomo è stato, pertanto, arrestato e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio