Ostia, Picca-Conti (Lega): “Fermi i progetti per accessibilità area stazione Ostia Antica”

Ostia – “A distanza di un anno esatto dall’approvazione dei tanto lodati progetti cittadini di #RomaDecide, sui quali la giunta Raggi ha stanziato 20 milioni di euro, ci chiediamo che fine abbia fatto il progetto di riqualificazione dell’area antistante la stazione di Ostia Antica, oggi completamente inaccessibile per le persone diversamente abili“. A denunciarlo in una nota sono Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Mauro Conti, referente della Lega in X Municipio per le politiche sulla disabilità.

“Il M5S si è inventato la ‘barzelletta’ del bilancio partecipativo chiedendo ai cittadini di presentare idee e progetti che al momento sono tutti chiusi nei cassetti degli uffici capitolini, forse in attesa di giocarsi qualche operazione spot in prossimità della campagna elettorale per provare a convincere i romani delusi da questa amministrazione”, osserva la Picca che sulla vicenda di Ostia Antica ha presentato un question time alla giunta del parlamentino lidense.

“Sul tema della disabilità abbiamo perso cinque anni – incalza Mauro Conti -. Tutta l’area antistante la stazione di Ostia Antica è completamente inaccessibile alle persone disabili, ma anche alle mamme con la carrozzina o alle signore che devono trasportare il carrello della spesa. La beffa è che su questa situazione abbiamo presentato esposti e denunce, organizzato sit in, ma la giunta grillina sulla disabilità ha deciso di voltare le spalle ai cittadini, come dimostra anche la situazione legata all’inaccessibilità della grande maggioranza degli arenili pubblici”.

“A questo punto – concludono Picca e Conti – chiederemo alla giunta del X Municipio di prendere una posizione netta rispetto alla decisione del Campidoglio di stanziare 336mila euro senza però dar seguito a progetti esecutivi in grado di restituire ai cittadini ed ai turisti l’accessibilità di un’area dove le barriere architettoniche rendono impossibile anche arrivare al Parco Archeologico di Ostia Antica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio