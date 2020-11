Scuola e nuovo Dpcm – Ecco cosa cambierà in classe

Il Governo ha deciso come affrontare la nuova ondata di coronavirus: nella notte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm – la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista stamattina – contenente diverse nuove misure restrittive per limitare i contagi che entreranno in vigore da domani fino al 3 dicembre. Sulla base dell’ultima bozza del decreto, sono previsti provvedimenti specifici per le Regioni più ad alto rischio, denominate “zone arancioni e rosse”, ma anche disposizioni nazionali, come il coprifuoco generalizzato tra le 22 e le 5 del mattino.

Per quanto riguarda la scuola, si passerà alla didattica a distanza obbligatorio dall’attuale 75% minimo al 100% per tutti. Scuola dell’infanzia e primo ciclo continueranno in presenza, ma con l’obbligo della mascherina anche quando gli alunni saranno seduti al banco. Diventa tassativo il divieto dei viaggi d’istruzione (tranne i Pcto e i tirocini se svolti in sicurezza) e l’organizzazione degli incontri collegiali a distanza, quindi da attuare solo online.

Nei territori dove la percentuale di contagiosità è elevata (Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta), le attività didattiche fino alla secondaria di primo grado si svolgeranno in presenza, con la possibilità dalla seconda media di svolgere lezioni a scuola solo per gli alunni disabili, Bes o per attività di laboratorio, sempre comunque garantendo “il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

In queste località “rosse” i genitori potranno accompagnare i figli a scuola. Sempre dal 5 novembre dovrebbero essere sospese anche le prove uniche del concorso straordinario rivolto ai docenti della scuola secondaria.

Anief prende atto della difficile situazione epidemiologica che si è venuta a determinare, soprattutto in alcune aree del Paese dove i contagi e il numero di vittime hanno raggiunto livelli altissimi. Secondo il presidente nazionale del giovane sindacato, Marcello Pacifico, “la didattica a distanza prevista ora per tutte le scuole superiori è una condizione probabilmente inevitabile ma che determinerà problemi negli apprendimenti, perché la dad non può sostituire la didattica in presenza.

Di buono c’è, però, che grazie all’ipotesi di contratto sulla didattica a distanza e le conseguenti linee guida emanate dal Ministero si danno indicazioni certe a studenti e lavoratori della scuola, a partire dal mantenimento dell’orario di lezione che si svolgeva in aula, anche nel rispetto delle ore di lavoro dei docenti e dunque dei diritti del personale che opera a scuola. Le non regole non sono una buona condizione, per nessuno.

Inoltre, a differenza di marzo, aprile e maggio, verrà utilizzato il registro elettronico, un prezioso strumento per monitorare le attività e ufficializzarne la realizzazione. Superata questa fase, è chiaro più che mai che bisognerà subito intervenire sulle classi pollaio, così come stabilizzare i precari riaprendo le GaE e stabilizzando con il doppio canale. Sul concorso straordinario continuiamo ad essere convinti che andava trasformato in uno strumento che permetta ai docenti di essere immessi in ruolo in modo graduale e non selettivo: ben venga lo stop, perché va a tutela dei candidati”.

Le disposizioni in atto da domani

Il nuovo Dpcm cambia anche le modalità di svolgimento delle lezioni e dell’organizzazione scolastica. Come riporta la stampa specializzata, tra le misure nazionali rientra la didattica digitale integrata al 100% nelle scuole superiori: “Resta salva la possibilità – si legge nell’ultima bozza – di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. Nel primo ciclo istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia l’attività continua a svolgersi in presenza. E durante tutte le lezioni in presenze la mascherina sarà obbligatoria, anche quando gli alunni saranno seduti al banco.

Il decreto sospende “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio […] da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

Per quel che riguarda le riunioni di tutti gli organi collegiali (Consigli di classe, Collegi di docenti, Consigli d’Istituto) “delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”, il Governo ha deciso che potranno “essere svolte solo con modalità a distanza”. Anche “il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.

Solo nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, si legge nel testo in via di approvazione finale, “ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Nelle aree “rosse” a scuola dunque andranno solo gli alunni fino alla prima media. In queste zone del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e massima gravità e da un livello di rischio alto, gli spostamenti saranno consentiti per i genitori accompagnatori dei figli a scuola. Il Dpcm porterà anche uno stop ai concorsi: nella bozza del Dpcm è previsto che anche le prove del concorso straordinario della secondaria, le cui operazioni sono attualmente in via di svolgimento, verranno sospese.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutti gli articoli di Scuola