Spot turistico di Ostia, Masi: “L’ennesima pagliacciata del M5S”

Ostia – “Non abbiamo fatto in tempo ad apprendere del nuovo spot da una testata giornalistica locale che già era scomparso. Fosse almeno questo il segnale di un minimo senso del pudore da parte di un’Amministrazione che sembra non indovinarne mezza”. Così, in una nota, Mariacristina Masi, consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Presenteremo comunque un accesso agli atti e un’interrogazione sul video di promozione turistica in cui si pubblicizzano cose non esistenti, tipo una grandiosa pista ciclabile. Ci stupisce – continua la consigliera – che non sia stato dato sufficiente spazio alle bellezze archeologiche e naturalistiche del nostro Municipio, ma si sia puntato a propagandare quello che non esiste”.

“A questo punto vogliamo capire, oltre ai costi, chi abbia effettuato la scelta politica di investire denaro pubblico su una cosa del genere. Strano che non hanno inserito tra le attrazioni la ‘Spiaggia degli sposi’ tanto pubblicizzata, di cui ora rimane solo la scritta fatiscente all’entrata”, conclude Masi.

