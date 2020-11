Pomezia – Sono iniziati questa mattina i lavori di messa a dimora dei nuovi alberi della zona 30 di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torvaianica.

“Saranno posizionati oltre 50 lecci in sostituzione dei vecchi pioppi, molti dei quali erano ormai malati e con attacchi fungini in atto – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – Abbiamo scelto un tipo di albero resistente alle malattie e ai cambiamenti climatici: i nuovi lecci diventeranno parte integrante del paesaggio urbano di un’arteria strategica di Torvaianica”.

“I lavori della zona 30 con pista ciclabile e platea pedonale rialzata di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sono terminati a inizio settembre – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Stiamo ora procedendo con la messa a dimora dei nuovi alberi a cui seguirà l’installazione dei parapedoni e il nuovo asfalto: un’opera importante per la vivibilità urbana e la sicurezza dei cittadini”.

