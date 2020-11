Valentino Rossi ancora positivo al Covid-19: “Mi sento bene, voglio tornare in pista”

Valentino Rossi è ancora positivo al Covid. “Questo virus è molto complicato e serio. Sono stato male per due giorni, poi in pochi giorni sono tornato completamente in forma, al 100%. Mi sono sempre isolato da solo a casa e ho seguito da vicino i consigli dei medici. È una situazione molto triste e difficile, ma è così“, ha detto il nove volte campione del mondo della MotoGp.

“Purtroppo ieri ho fatto un altro test ed è risultato positivo, come tutti i precedenti. Per fortuna ho ancora altre due possibilità di tornare in pista venerdì o sabato. Sono molto triste perché mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in sella alla mia M1 e riunirmi alla mia squadra. Spero davvero che il prossimo risultato del test sia negativo, perché due gare saltate sono già troppo“, ha aggiunto il pilota di Tavullia.

La Yamaha ha designato lo statunitense Garrett Gerloff del team Superbike come pilota di riserva per sostituire Rossi nel Gran Premio d’Europa, in programma questo weekend a Valencia, nel caso in cui l’italiano non fosse in grado di soddisfare il requisito dei due test negativi necessari per poter prendere parte alla gara.

Rossi sarà sottoposto oggi a un nuovo test. Se dovesse risultare negativo, avrà ancora tempo per completare il secondo test richiesto e volare a Valencia. (adn kronos)