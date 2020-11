Vandalizzata la redazione mobile de Il Faro online, Montino: “Un gesto indegno di una città civile”

Fiumicino – “L’attacco subito dalla redazione mobile de Il Faro online (leggi qui) è indegno di una città e di un paese civili“. Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, inizia il suo messaggio di solidarietà alla nostra redazione, aggiungendo: “La linea di una testata può essere affine al nostro modo di vedere oppure no. Ma è proprio questo uno dei principi su cui che si basa una democrazia: la libertà di stampa. Alla redazione del Faro va la mia solidarietà come sindaco, come lettore e come cittadino”.

