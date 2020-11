Anzio, ecco come iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale

Anzio – Ad Anzio, fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.

Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, potranno presentare domanda in carta semplice, indirizzata al sindaco Candido De Angelis, indicando la data di nascita, la residenza, la professione, l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed “allegando” un documento d’identità valido. Il modulo per l’apposita domanda può essere “scaricato” dal sito internet comunale (clicca qui), oppure dalla pagina Fb del Comune di Anzio.

Per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale sono richiesti i seguenti requisiti:

essere elettore del comune con età inferiore ai 70 anni;

aver assolto gli obblighi scolastici;

non essere dipendente dei Ministeri di Interni, Poste e Telecomunicazioni;

non appartenere alla Forze Armate in servizio;

non essere segretario comunale o dipendente dell’Ufficio Elettorale;

non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda potrà essere inviata per email all’indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@comune.anzio.roma.it; per posta elettronica certificata protocollo.comuneanzio@pec.comune.roma.it ed ufficioelettorale.comuneanzio@pec.it; spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato: oppure consegnata direttamente, a cura dell’interessato, presso l’ufficio protocollo del Comune di Anzio, piazza Cesare Battisti, 25.

