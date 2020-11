Coronavirus, il Sindaco di Ventotene è il primo positivo sull’isola

Ventotene – Il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, è positivo al Covid-19. E’ il primo cittadino dell’isola “il primo” a essere stato contagiato sull’isola pontina.

Si trova ora nella sua casa di Benevento. “Sono a casa con la mia famiglia – dice Santomauro -. Sono sintomatico, ma con una febbre abbastanza contenuta, non più di 38, e tosse”.

Intanto il Palazzo comunale di Ventotene “è stato chiuso per sanificazione. E resterà chiuso fino a lunedì”, spiega ancora il sindaco.

A rassicurare Santomauro circa il fatto di non aver contagiato altre persone “l’aver costantemente indossato la mascherina“. Insomma il rispetto delle disposizioni anti-covid sono state rispettate anche se ora resta da stabilire se tali misure sono state sufficienti ad evitare il contagio per quanti sono entrati in contatto con lui.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ventotene