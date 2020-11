Covid-19 a Fiumicino, contagi ancora in salita: sono 186 in tutto i positivi

Fiumicino – Contagi ancora in salita a Fiumicino. A renderlo noto è il sindaco, Esterino Montino, che cita il bollettino della Asl Roma 3, secondo cui oggi sono stati registrati dieci nuovi casi, per un totale di 186 positivi accertati.

“Come detto già ieri – aggiunge – la situazione è preoccupante e ognuno di noi, mai come prima, è tenuto a fare la propria parte rispettando tutte le prescrizioni indicate dagli organi sanitari per la prevenzione dei contagi: distanziamento, uso delle mascherine, igienizzazione delle mani, limitazione degli spostamenti non necessari. In attesa, si spera, che le nuove direttive dell’ultimo Dpcm (leggi qui) del Presidente del Consiglio Conte portino risultati in tempi brevi“.

