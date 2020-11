Covid-19 ad Anzio, il Sindaco: “Aspettiamo i dati corretti dalla Asl”

Anzio – Dopo aver segnalato all’Asl Roma 6 le numerose incongruenze sui dati dei cittadini positivi al coronavirus (leggi qui), pubblicati sulla piattaforma informatica, il Comune di Anzio, ferma restando la collocazione della Regione Lazio in zona gialla, fa sapere di essere sempre in attesa di una verifica dei nominativi e di una rapida ricognizione sui contagi, fondamentale anche per l’attuazione dei provvedimenti preventivi dell’Ente.

“Con spirito di collaborazione, più volte, abbiamo segnalato l’evidente problematica agli uffici preposti – spiega il sindaco Candido De Angelis -. Rispetto ai ricoverati ed al numero complessivo delle persone positive, in gran parte asintomatiche, attendiamo i dati ufficiali dell’Asl, con un margine d’errore ridotto al minimo“.

