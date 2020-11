Europa League, la Roma stende 5-0 il Cluj e balza al comando del gruppo A

Roma – Tutto facile per i giallorossi, che si sbarazzano con un netto 5-0 del Cluj e balzano al comando del gruppo A dopo 3 giornate, avvicinando al qualificazione ai sedicesimi di finale. La Roma, scesa in campo col lutto al braccio per ricordare Gigi Proietti (leggi qui), ipoteca i tre punti già nei primi 45′ con le reti di Mkhitaryan al 1′, Ibanez al 24′ e Mayoral al 34′. Nella ripresa, a segno ancora Mayoral all’84’ e Pedro all’89’. Per la prima volta, la Roma conquista sette punti nelle prime tre partite della fase a gironi di Europa League. Ma non solo: per la prima volta nella sua storia, la Roma ha vinto un match di Europa League realizzando cinque gol. E la Roma non segnava con 5 gol di scarto dal 2 ottobre 2018: 5-0 al Viktoria Plzen, nella fase a gironi di Uefa Champions League.

“Mi è piaciuto tutto. La squadra ha fatto una partita molto seria”. Non ci sono ombre in questo 5-0 della Roma con il Cluj, è filato tutto alla perfezione secondo Paulo Fonseca, che aggiunge: “È sempre importante non prendere gol. Ora sembra che sia stata una partita facile, ma il Cluj stava ottenendo dei buoni risultati in Europa League ed è stato per tre volte campione di Romania. Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto una partita molto seria e, quando è così, le cose sono più facili. Mi è piaciuta tutta la squadra”.

Terza gara di fila senza prendere reti. Cosa significa? “Che difensivamente la squadra si sente sicura. Abbiamo cambiato i giocatori, ma non l’intenzione di giocare con sicurezza”. E sull’esordio di Tommaso Milanese, classe 2000: “Il risultato ci ha permesso di dargli questa opportunità. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, abbiamo due, tre giocatori che lavorano normalmente con noi e Milanese ha meritato questo momento”.

