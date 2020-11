Finanze vaticane, la gestione dei fondi dalla Segreteria di Stato passa all’Apsa

Città del Vaticano – Novità sulla gestione delle finanze vaticane: Papa Francesco ha infatti costituito una “Commissione di passaggio e controllo”, che entra in funzione con effetto immediato, per portare a compimento, nei prossimi tre mesi, il passaggio della gestione amministrativa dei fondi della Segreteria di Stato all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) e del loro controllo alla Segreteria per l’Economia, così come richiesto dallo stesso Pontefice in una lettera del 25 agosto scorso al Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.

A renderlo noto è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che in una comunicazione ai giornalisti riferisce di una riunione svoltasi nelle scorse ore – e presieduta dal Pontefice – alla quale hanno partecipato il cardinale Parolin; monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto della Segreteria di Stato; monsignor Fernando Vergez, Segretario generale del Governatorato dello Stato Città del Vaticano; monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa; Padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefetto della Segreteria per l’Economia. La Commissione è costituita da monsignor Pena Parra, monsignor Galantino e Padre Guerrero Alves.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo