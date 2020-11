Fondi, se ne va in giro nonostante fosse ai domiciliari: 24enne denunciato

Fondi – Ieri, 4 novembre, i carabinieri della tenenza di Fondi, nel corso di un servizio nel corso del quale venivano sottoposti a controllo 20 soggetti ristretti agli arresti domiciliari, hanno deferito all’autorità giudiziaria un 24enne del luogo.

I militari hanno raggiunto l’abitazione del 24enne di Fondi per verificare il rispetto da parte dell’uomo della misura restrittiva imposta e hanno dovuto constatare che invece si era allontanato dalla sua abitazione.

Il giovane è stato sorpreso fuori casa e per questo motivo denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

