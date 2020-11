Lutto al Comune di Ardea, è morto il consigliere Nobili: era ricoverato per Covid

Ardea – Lutto al Comune di Ardea: nella mattinata odierna è infatti deceduto Fabio Nobili, consigliere comunale di maggioranza. Ad annunciarlo è il sindaco, Mario Savarese: “Da tempo il nostro caro amico Fabio combatteva con il micidiale virus Covid-19. Se n’è andato in solitudine perdendo la sua ultima battaglia con questo nemico subdolo e invisibile“.

“Lo vogliamo ricordare per il grande uomo ch’è stato. Un illustre e stimato scienziato, una grande mente che molto ha dato alla scienza, un politico che si è speso fino all’ultimo giorno per rendere migliore questa nostra città, un padre, un marito che noi tutti e la sua famiglia piangeremo senza mai riuscire a dimenticare”, ha aggiunto il primo cittadino. Il decesso del consigliere arriva a poco meno di un mese dal suo ricovero in ospedale (leggi qui).

In aggiornamento…

