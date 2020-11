Omicidio Campanale a Scauri, condannato a 16 anni e 8 mesi l’assassino

Minturno – E’ stata pronunciata oggi la sentenza di condanna a carico di Eduardo di Caprio il 35enne accusato dell’omicidio del 27enne Cristiano Campanale.

Il giudice del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, ha condannato il 35enne a 16 anni e 8 mesi di reclusione, oltre, naturalmente, all’interdizione dai pubblici uffici.

Il Di Caprio, difeso dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Domenico Iaderosa ha dovuto rispondere dell’accusa di omicidio volontario per aver – il 25 gennaio del 2019 in via Antonio Sebastiano a Scauri, frazione di Minturno – travolto con la sua auto, Ford Fiesta, il 27enne uccidendolo, ma anche di tentato omicidio per aver aggredito il fratello della vittima.

Capi di imputazione per i quali il pubblico ministero Beatrice Siravo, insieme ai difensori di parte civile, gli avvocati Roberto Palermo, Vincenzo Ponti, Attilio Di Nardo, Piergiorgio Di Giuseppe, avevano chiesto la condanna all’ergastolo.

Il giudice non ha ritenuto di accogliere l’istanza della pubblica accusa, seppure ha condannato il 35enne commerciante a 16 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 100mila euro a favore del fratello della vittima aggredito dall’indagato, di 80mila euro a favore dei genitori e dell’altro fratello del 27enne ucciso, e di 20mila euro a favore di ciascuno zio che si è costituito parte civile nel processo penale.

Come di consueto i difensori del Di Caprio aspetteranno il deposito delle motivazioni per presentare ricorso in Appello nel tentativo di ottenere una pena più mite.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

