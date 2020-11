Ostia, al Grassi ambulanze in coda per ore e niente più barelle per trasportare i malati

Ostia – Ambulanze in fila fuori dagli ospedali, pazienti costretti ad aspettare per ore all’esterno nosocomi, barelle che scarseggiano. La pandemia corre da nord a sud Italia, e indipendentemente dal fatto di essere una regione gialla, arancione o rossa, la situazione negli ospedali del Bel Paese sembra essere al limite.

Accade anche a Ostia, all’ospedale G.B. Grassi, dove appunto i pazienti sono costretti ad aspettare all’interno delle ambulanze di essere ricoverati, alcuni anche dalla sera prima. E per chi riesce a entrare la situazione non sembra migliorare. Solo poche ore fa, una paziente è stata trasportata all’interno del Grassi senza barella perché tutte quelle presenti nella struttura sono occupate.

Pli Lazio: “Una situazione preoccupante e indegna”

“Dopo numerose segnalazioni denunciamo carenze ambulanze; è sconvolgente quanto sta accadendo in queste ore a Roma dove ci sono arrivate numerose segnalazioni di chiamate al 118 e la risposta è che non possono intervenire per mancanza di ambulanze; questa è una situazione preoccupante e indegna; per l’ennesima volta a causa dell’emergenza covid e all’inefficacia della regione Lazio, a pagare sono tutte quelle persone affette da altre malattie, le quali vengono considerate meno importanti; noi pensiamo che la vita umana abbia la stessa importanza per tutti” – così in una nota Luca Sebastiani presidente Pli-Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio