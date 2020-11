Ponza, provoca un incidente e scappa: incastrato dalle telecamere

Ponza – Oggi, 5 novembre a Ponza, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del posto.

L’uomo è stato identificato come il responsabile di un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre. Il 43ebbe, alla guida della propria auto, avrebbe causato un incidente stradale senza poi fermarsi per prestare i dovuti soccorsi al conducente dell’altro mezzo coinvolto.

I militari a seguito delle lesioni riportate dalla vittima del sinistro, hanno avviato un’attività d’indagine e grazie all’ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’incidente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

