Sabaudia consegna 15 borse di studio agli studenti più meritevoli

Sabaudia – Una cerimonia simbolica promossa nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Sabaudia per “omaggiare gli studenti che si sono distinti al termine del ciclo della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado”.

Il sindaco Gervasi e il consigliere delegato Francesca Marino, martedì scorso hanno accolto i ragazzi per conferire loro l’attestato di merito e il contributo annesso, quale riconoscimento “per essersi impegnati durante il percorso scolastico dimostrando predisposizione allo studio e particolare attitudine alle diverse attività formative”.

Quindici in tutto le borse di studio conferite ad altrettanti studenti che hanno avanzato la propria candidatura in risposta all’avviso pubblico che ogni anno il settore Servizi ai Cittadini emette.

“Un piccolo contributo che figli – commentano il sindaco e il consigliere Marino – mira da un lato a premiare gli studenti per l’impegno e la costanza nello studio, dall’altro a supportare i genitori nel delicato compito della formazione dei propri figli.

Il momento non ha consentito una cerimonia di gruppo come siamo abituati a fare ma non potevamo esimerci dal celebrare questi ragazzi, ai quali vanno i nostri complimenti per i risultati raggiunti. Che queste borse di studio possano essere per loro uno sprono ad andare avanti con determinazione nel coronamento dei propri desideri”.

