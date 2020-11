Un “presidio statico” davanti al Comune: l’iniziativa del comitato “Ospedale a Fiumicino”

Fiumicino – “Il comitato promotore ‘Ospedale a Fiumicino’ è nato da una iniziativa popolare lo scorso giugno con l’obiettivo di portare all’attenzione di chi ci amministra le criticità territoriali causate dalla mancanza di strutture ospedaliere all’interno del territorio comunale, le quali, a causa anche dell’emergenza pandemica, si sono incrementate, lasciando un territorio di transito come Fiumicino sprovvisto di una struttura ospedaliera degna di tale nome”. Così, in una nota, gli organizzatori del comitato.

“Il solo Centro di Cure Primarie, situato a Isola Sacra, non può assolutamente provvedere alle esigenze sanitarie di un territorio che conta ormai più di 85mila abitanti ed una superficie pari a 213 chilometri quadrati”, spiegano.

“Proprio per questa ragione, sabato 7 novembre, dalle ore 11.00 alle 12.00, alcuni esponenti del Comitato promotore insieme ad alcuni liberi cittadini del territorio, in accordo con le misure di contenimento del Covid-19 e con la locale questura, organizzerà un presidio statico, completamente apolitico e apartitico, in prossimità del Comune di Fiumicino per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema trattato”.

