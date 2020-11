24enne di Fondi nei guai: due giorni fa la denuncia per evasione, ora l’arresto

Nel pomeriggio di ieri, 5 novembre, i carabinieri della tenenza di Fondi, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, hanno arrestato un 24enne del luogo.

Il giovane era stato denunciato per evasione lo scorso 4 novembre, dopo che i carabinieri della locale tenenza lo avevano sorpreso fuori della propria abitazione, luogo dove era ristretto in regime di arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

