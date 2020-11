Anzio, coltivava marijuana a cielo aperto nel giardino di casa: arrestato 20enne

Anzio – La Polizia di Stato del commissariato di Anzio e Nettuno ha scoperto una coltivazione di marijuana nel giardino di un’abitazione a Lido dei Pini.

La droga, circa 8 kg di marijuana, si trovava proprio sul retro della villetta, a cielo aperto, e grazie alle investigazioni dei poliziotti è stato identificato e arrestato un giovane di 20 anni e la sostanza stupefacente sequestrata insieme agli attrezzi rinvenuti per la coltivazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

