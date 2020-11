Ardea, aumenta il costo della mensa scolastica, Savarese: “Pagherà il Comune”

Ardea – “Aumentano i costi della mensa scolastica, ma sarà il comune a sostenerli. Le normative regionali in materia di prevenzione all’infezione da Covid-19, impongono restrizioni e nuove modalità di servizio nell’erogazione dei pasti nelle mense scolastiche. Purtroppo questo si traduce in un considerevole aumento del costo del pasto”. Così in una nota il Sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Ad Ardea sono le famiglie a sostenere per intero il costo della mensa – prosegue il primo cittadino – e il servizio è svolto in convenzione da una ditta privata, per cui dovrebbero essere i genitori a farsi carico di questa maggiorazione di spesa”.

“L’amministrazione non ritiene tollerabile, specie in questo particolare momento, aggravare ulteriormente i costi di questo servizio – conclude Savarese -, caricandolo sui cittadini, pertanto si è deciso che sarà il Comune a farsi carico della maggiorazione di spesa”.

