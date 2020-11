Covid-19 a Nettuno, il Forte Sangallo chiude al pubblico

Nettuno – Chiude al pubblico il Forte Sangallo. A darne notizia è l’Amministrazione comunale di Nettuno che, in una nota, spiega: “In ottemperanza al Dpcm del 3 novembre 2020 si comunica che, fino al prossimo 3 dicembre 2020, è disposta la chiusura del Forte Sangallo e dei musei all’interno di esso ospitati”.

