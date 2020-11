Covid-19, sempre più casi a Fiumicino: 199 i cittadini positivi

Fiumicino – “Continua a crescere il numero dei contagi nel comune di Fiumicino. Secondo i dati che mi ha da poco fornito la Asl Roma 3, infatti, oggi sono 199 le persone positive al coronavirus: tredici più di ieri“. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Come ho già detto – spiega – questo trend in salita, in linea con quello nazionale, mi preoccupa. L’unico modo di invertire la rotta è mantenere altissima l’attenzione e attenersi alle indicazioni degli organi sanitari. Limitiamo gli spostamenti a quelli strettamente necessari, usiamo sempre le mascherine, anche all’aperto, manteniamo la distanza di almeno un metro tra le persone e igienizziamo le mani con frequenza”.

“Oggi è entrato in vigore il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Conte – conclude Montino – che, tra le altre cose, impone il divieto di spostamenti tra le 22 e le 5 del mattino, l’obbligo delle mascherine per gli studenti che frequentano le scuole e la limitazione della capienza dei mezzi di trasporto al 50%. Invito tutti ad attenersi scrupolosamente alle nuove indicazioni“.

