Emergenza rifiuti, Latina in Azione: “per superare l’incubo discariche occorre un Ato”

“La questione rifiuti diventa sempre più stringente se la Provincia non decide lo farà la Regione e noi a Latina continuiamo ad essere sempre uno dei fanalini di coda”.

Sulla questione rifiuti interviene Latina in Azione che evidenzia come “la questione rifiuti è un’eterna emergenza. Occorrono scelte immediate e lungimiranti”.

“Torna – sottolineano da Latina in Azione – l’incubo discariche e questo perché le discariche in provincia di Latina sono ormai sature.

La provincia di Latina, nel 2018 ha prodotto 283mila e 684 tonnellate di rifiuti urbani, di questi solo il 50,7 per cento vengono riciclate, il resto va in discarica.

Latina, pur avendo prodotto nel 2018 un quarto dei rifiuti urbani totali, è stata la città con il tasso di raccolta differenziata più basso, il 23 per cento, rappresentando un caso regionale e nazionale.

Questa situazione del nostro capoluogo di provincia – continuano – è cronica. Negli ultimi 5 anni la media della raccolta del rifiuto urbano differenziata di Latina è sempre stata sotto il 30 per cento creando centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti da smaltire in discarica”.

Il gruppo Latina in Azione non si limita a esporre il problema ma evidenzia che “se si vuole risolvere il problema, occorre pensare a soluzioni di medio lungo periodo, anche con scelte impopolari. La soluzione è costituire un Ato. Solo creando un soggetto pubblico a livello provinciale con una visione di medio lungo periodo è possibile uscire dalla gestione emergenziale”.

