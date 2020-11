Fondi, 32enne in manette per spaccio: i carabinieri sequestrano cocaina e soldi

Ieri sera, 5 novembre, i carabinieri della tenenza di Fondi hanno dato esecuzione ad un’operazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I militari hanno proceduto al fermo di un 32enne del posto, sottoponendolo a perquisizione domiciliare, personale e veicolare. Ricerche a seguito delle quali hanno rinvenuto 116 grammi di cocaina e 260 euro di denaro contante che gli investigatori hanno ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane sono infine scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga e i soldi rinvenuti nel corso della perquisizione sono stati sottoposti a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi