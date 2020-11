Il presidente della Camera di Commercio incontra la Cna di Latina

Si sono conclusi gli incontri con le rappresentanze datoriali presenti in Consiglio camerale con l’appuntamento che il presidente della Camera di Commercio Latina-Frosinone Giovanni Acampora ha avuto con il presidente D’Annibale e il direttore Testa di Cna Latina.

I presenti si sono trovati d’accordo su “l’esigenza di una collaborazione attiva e di un confronto costruttivo che portino, in tempi rapidi, all’omogeneizzazione dei territori e all’identificazione dei bisogni concreti da soddisfare attraverso le progettualità. La Camera dovrà essere parte attiva nei tavoli in cui verranno prese importanti decisioni circa le infrastrutture, la logistica, la mobilità e la portualità, settori strategici non solo per le grandi imprese ma soprattutto per quelle medie”.

In tal senso si inserisce l’allargamento, sollecitato dal presidente Acampora al Prefetto Maurizio Falco, a tutte le associazioni del Tavolo permanente che la Prefettura di Latina ha avviato a causa dell’emergenza Covid, così da avere un confronto dell’intero sistema imprenditoriale, al fine di intercettare il disagio economico dei diversi settori e poter accelerare l’erogazione delle risorse stanziate.

Lo sviluppo, la sostenibilità e le competenze, le azioni che sono previste nelle linee programmatiche della nuova Camera di Commercio sono state condivise dai rappresentanti di Cna Latina, i quali hanno richiesto che “l’Ente diventi, inoltre, propulsore di iniziative in grado di favorire il posizionamento e la promozione delle piccole e medie imprese”.

