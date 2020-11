Latina, il comitato di quartiere a Valletta: “Lbc è sempre attento a Pantanaccio”

Qualche giorno fa il consigliere della Lega di Latina, Vincenzo Valletta, era intervenuto per criticare l’interessamento di Latina Bene Comune nei confronti del quartiere Pantanaccio, evidenziando come si trattasse solo “dell’apertura della campagna elettorale”.

Oggi a rispondere all’esponente della Lega è il presidente dell’associazione di quartiere, “Pantanaccio 2017 Aps”, Cristiano Lui. “Gentile Consigliere Valletta – scrive il presidente dell’associazione in una nota – la ringrazio per l’interessamento nei confronti del nostro quartiere.

Da diverso tempo la leggiamo sulla stampa locale, dove lei afferma di essere interpellato da abitanti del quartiere, per contro, scrive notizie che contengono imprecisioni macroscopiche. Mi domando come sia possibile.

Mi preme chiarirle che – continua Lui – il nostro rapporto con l’amministrazione comunale inizia nel 2017, quando con una serie di abitanti del quartiere abbiamo deciso di costituire un’associazione di quartiere aperta a tutti. Le precisiamo questo perché è evidente da ciò che scrive che non conoscere né i numeri della nostra associazione, né la storia. Infatti l’associazione rappresenta per ora 53 famiglie del quartiere ed è in forte espansione, infatti i numeri aumentano mensilmente.

La mia casa è stata la prima ad essere costruita dopo i poderi e mio nonno è stato uno dei muratori che hanno lavorato per la costruzione di piazza Del Popolo, della Chiesa di San Marco, e altro. Mentre mio nonno lavorava in ‘Città’, mia nonna scavava a mano le fondamenta di casa. Purtroppo è venuta a mancare dieci anni fa, altrimenti le avrebbe potuto raccontare lei stessa. Le scrivo questo perché più volte le ho sentito dire che lei ‘sarebbe cresciuto nel quartiere’, io ci sono nato e cresciuto non l’ho mai vista, il mio ricordo delle scuole superiori mi porta a lei, ma soltanto nei corridoi dell’Istituto scolastico Salvemini”.

Dopo la premessa utile a chiarire il legame del presidente dell’associazione con il quartiere e il legame con l’attuale amministrazione, Lui prosegue: “Consigliere Valletta, durante la chiusura dell’asilo di via Pantanaccio scriveva che l’amministrazione comunale non stava facendo nulla per la sua riapertura, mentre noi eravamo consapevoli che quello che l’amministrazione stava facendo era evitare di iniziare un contenzioso con la ditta che aveva mal effettuato i lavori. In tal caso, conoscendo le lungaggini della giustizia Italiana, saremmo ancora con l’asilo chiuso ma con i danni di 3 anni di pioggia.

Per quanto riguarda il progetto ‘i Pianeti’, lei essendo stato presente alla riunione che abbiamo appoggiato il 17 luglio scorso al bar V&B, ha potuto constatare che non eravamo proprio ‘quattro gatti’.

Forse anche su questo è poco informato, la aggiorno: vista la mole di opposizioni prodotte dalla nostra associazione e da altri abitanti della zona, la materia sarà trattata in un Consiglio comunale. E su questo abbiamo avuto – su loro richiesta – il 3 agosto 2020 un incontro in Comune con il sindaco, l’assessore Castaldo ed altri rappresentanti della maggioranza. Quindi non è vero che l’amministrazione non risponde alle richieste dei cittadini.

Vogliamo precisare che non è vero che LBC si sia accorta di noi in questo momento, vicino alle elezioni, come lei vorrebbe insinuare. Ci rapportiamo con l’amministrazione dall’inizio della nostra storia, e diversi sono stati gli interventi e gli incontri anche con il sindaco stesso”.

Per quanto riguarda altro tipo di interventi effettuati il presidente del comitato di quartiere evidenzia: “I lavori sugli argini del canale delle acque medie è stato oggetto di un nostro esposto in Procura della Repubblica del luglio del 2018.

Abbiamo partecipato più volte con piacere all’iniziativa ‘ Puliamo il mondo’, perché il nostro quartiere è la nostra casa e ci piace vederlo pulito.

La consigliera Isotton, ha sposato subito la nostra voglia di creare un ambiente sano intorno a noi e ci siamo trovati da sempre all’unisono con tutte le iniziative proposte. Insieme abbiamo bonificato degli accampamenti abusivi, ed insieme siamo riusciti a far portare via montagne di calcinacci che venivamo scaricati all’interno di un sito industriale dismesso. Le sue risposte sono concrete e veloci sempre”.

In merito alle conoscenze dell’esponente della Lega sul quartiere Lui dichiara: “Dovremmo avere anche qualche copia del calendario che l’associazione ha stampato nel 2018, ci piacerebbe fargliene omaggio. Così da farle conoscere un po’ di storia della zona. Abbiamo raccolto foto e racconti della zona a partire dal 1928, una storia, che siamo fieri di raccontare, e di far conoscere.

Il mio lavoro mi porta a viaggiare molto e a conoscere moltissime realtà all’estero, realtà che vorrei condividere con i miei vicini di casa, con gli amici di sempre del mio quartiere e con loro realizzarle. Tra l’altro le posso assicurare che all’estero, e anche al Nord d’Italia (che frequento settimanalmente), le associazioni come la nostra sono una realtà consolidata.

Ora se per lei è poca cosa ‘prendersi cura’ del proprio quartiere dando ‘due pennellate’ di vernice alle cose comuni, francamente è affar suo… Tra l’altro, abbiamo avuto la collaborazione, nella manutenzione del ponte di legno, anche dell’associazione Alpini di Latina; non crediamo sia carino leggere quello che ha scritto anche per una forma di rispetto del loro operato.

Ma la prego, prima di scrivere o far scrivere su di noi, si documenti e si informi”.

