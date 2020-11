Lavori conclusi al centro anziani di Parco Leonardo: consegnate le chiavi alla presidente Battista

Fiumicino – “Stamattina alle ore 10 gli uffici dell’Area Strategia del Territorio hanno consegnato alla Presidente Elisabetta Battista le chiavi del centro anziani di Parco Leonardo al termine dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Servizi sociali Armando Fortini.

“Anche se in questo momento particolare i locali saranno chiusi – aggiunge Fortini – per questo stato di emergenza legato alla pandemia, la Presidente e il direttivo avranno modo di pensare e riorganizzare gli spazi per le future attività”.

