ANTICICLONE AD INTERIM: l’area di alta pressione che si è affermata sull’Europa centro meridionale compreso anche tutto il Mediterraneo centrale è davvero notevole. I suoi valori barici fino a 1030hPa e il suo collegamento a sudest con l’anticiclone africano la rendono particolarmente robusta e di difficile smembramento. Manca fra l’altro un’azione incisiva da parte delle Correnti Atlantiche da un lato e di quelle fredde dall’altro che preferiscono dirigersi verso le steppe russe e il Caucaso. Insomma via libera per un periodo caratterizzato da tempo stabile anche se non sempre soleggiato. Due le insidie dei prossimi giorni, in primis il ritorno delle nebbie in grande stile sulle pianure del Nord e nelle Valli del Centro sud, poi qualche infiltrazione instabile legata allo scorrimento di aria più umida associata ad una depressione nei pressi della Spagna che lambirà le regioni di Nordovest, portando anche qualche sparuto fenomeno.

WEEKEND CON NUBI IN AUMENTO AL NORDOVEST: mentre la nuvolosità presente al Centro Sud, soprattutto lato adriatico andrà gradualmente dissipandosi, assisteremo ad un progressivo aumento delle nubi al Nordovest tra sabato sera e la giornata di domenica. Saranno nubi irregolari che potranno portare qualche sporadico fenomeno tra Liguria e Piemonte ma occasionalmente anche sull’alta Toscana e le Prealpi Lombarde. Nulla che valga veramente la pena sottolineare. Non escluso qualche isolato debole fenomeno di passaggio anche sulla Sardegna nord occidentale. Per il resto sarà più soleggiato ma con nebbie anche spesse al Mattino nelle Valli e localmente lungo i litorali adriatici. Il contesto climatico sarà nel complesso normale per pianure e litorali, massime superiori alle medie in montagna con zeri termici fino a 3000-3200m.

PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA: protagoniste assolute del tempo al Nord e nelle valli del Centro saranno le nebbie anche persistenti durante il giorno. Sul resto della Penisola prevarranno condizioni soleggiate salvo qualche disturbo sull’area tirrenica meridionale e l’estremo Sud. Il contesto climatico resterà ancora nel complesso normale per pianure e litorali a causa delle inversioni termiche causate dalle nebbie. Clima ancora mite in montagna seppur con zeri termici in calo fino a 2400-2800m. Da mercoledì in poi ci sono delle incognite da valutare, una potrebbe essere importante ma meriterà un ulteriore approfondimento.

VENERDI’: correnti secche nord orientali favoriscono ampi rasserenamenti sul versante tirrenico, specie tra Toscana, Lazio settentrionale ed Umbria occidentale. Maggiore nuvolosità presente sul Lazio centro-meridionale ed interno, laddove non si escludono isolati piovaschi pomeridiani sulle aree Appenniniche. Previsti venti tra moderati e sostenuti di Grecale specie su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature miti comprese tra 17 e 21°C. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

DA GIOVEDI’ NUBI IN DIRADAMENTO INIZIANDO DALLA TOSCANA CON TEMPORANEO RINFROZO DEL GRECALE, ALTA PRESSIONE A SEGUIRE : Tra giovedì e venerdì ritroveremo nuvolosità in progressivo diradamento iniziando dalla Toscana, questo anche grazie ad un rinforzo della ventilazione nord-orientale. Condizioni ampiamente soleggiate a seguire grazie all’alta pressione, con il ritorno di qualche banco di nebbia a valle da Domenica 8. Non si intravedono cambi circolatori significativi fin verso metà mese. Temperature minime previste in calo specie da venerdì, massime in ascesa risulteranno miti o molto miti per il periodo. Vi invitiamo comunque a restare aggiornati.

