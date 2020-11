Roma, spacciava droga nel suo internet point: chiuso il negozio

Roma – Aveva trasformato il suo internet point in una base di spaccio di droga. Così ieri, 5 novembre, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tor Pignattara, su ordine del Questore di Roma, hanno proceduto alla chiusura del negozio.

Nella giornata di martedì infatti, gli agenti del commissariato Viminale, con l’ausilio delle unità cinofile, a seguito di perquisizione durante un servizio mirato, avevano rinvenuto all’interno del negozio otto dosi di hashish.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

