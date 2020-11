Santa Marinella – Questa mattina gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di S. Marinella hanno fermato e sanzionato un pescatore abusivo di ricci di mare proveniente dalla Campania, procedendo al sequestro di circa 300 esemplari.

Durante l’attività di monitoraggio e contrasto alla pesca illegale, i militari della Guardia Costiera individuavano il trasgressore intento nell’abusiva attività di pesca nei pressi della passeggiata di Santa Marinella.

Foto 2 di 2



Oltre a procedere al sequestro dei ricci di mare e dell’attrezzatura utilizzata, venivano contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 € relative alla raccolta non autorizzata.

Il pescato, ancora vivo e vitale, veniva successivamente rigettato in mare, arginando in tal modo ulteriori danni al delicato ecosistema marino della costa e tutelando di fatto gli operatori che, autorizzati, esercitano lecitamente e nel pieno rispetto delle risorse la pesca del riccio di mare.

