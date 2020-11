Terracina, rubano generi alimentari in un Conad: un arresto e una denuncia

Ieri sera, 5 novembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne residente a Cisterna di Latina.

L’uomo, dopo aver preso diversa merce dall’interno di un supermercato “Conad” situato sul territorio di Terracina, ha tentato di dileguarsi.

Nonostante il tentativo di fuga il 42enne è stato prontamente bloccato dai militari ed è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Parte della refurtiva, per un valore complessivo di 500 euro è stata restituita al proprietario del negozio.

Insieme al 42enne è stata denunciata una donna sempre di Cisterna di Latina, per il concorso nel furto, seppure la posizione di quest’ultima è ancora al vaglio degli investigatori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina