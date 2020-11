Tragedia sfiorata a Ladispoli, crollano pezzi di cemento dai pilastri della “Melone”

Ladispoli – Momenti di paura alla Scuola “Corrado Melone” di Ladispoli. Oggi, 6 novembre 2020, alle ore 16:03, mentre mamme e bambini della Scuola di infanzia uscivano al termine delle lezioni, si è staccato un pezzo di cemento, da una delle travi di supporto alla scala di metallo di accesso agli spalti della palestra, sfiorando alcuni bambini.

Nella parte rimasta scoperta è visibile un precedente intervento che evidentemente non è stato risolutivo. La zona è ora interdetta a chiunque.

A raccontare l’episodio è stato il preside della Scuola “Corrado Melone”, Riccardo Agresti, il quale ha anche scritto direttamente al Sindaco di Ladispoli: “Oggi abbiamo rischiato di dover piangere la vita di alcuni bambini piccolissimi. Chiediamo di prendere urgentemente i provvedimenti di messa in sicurezza del caso a salvaguardia della salute dei bambini alcuni dei quali sfiorati dalla caduta”.

