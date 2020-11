A spasso per la stazione di Lido Centro: sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo

Ostia – I Carabinieri di Ostia hanno arrestato, nel corso di un controllo, un 30enne cittadino Georgiano, gravato da un Mandato di Arresto Europeo.

I militari hanno fermato l’uomo mentre transitava a piedi nei pressi della stazione della metropolitana “Lido Centro”; al controllo presso le banche dati è risultato che l’uomo fosse ricercato per un mandato di arresto emesso dalla Francia, per una condanna di 15 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio, frode informatica ed accesso abusivo a sistemi informatici. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Civitavecchia, in attesa di essere estradato.

Ostia, entra in casa dell’ex e la aggredisce: denunciato

I Carabinieri di Ostia hanno identificato e denunciato un 57enne responsabile di “atti persecutori” e “violazione di domicilio”. Nella giornata di ieri l’uomo, già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, si è portato presso l’abitazione della donna e, dopo averne danneggiato la porta d’ingresso ed averla anche aggredita verbalmente, ha colpito con uno schiaffo l’ex marito, presente sul posto ed intervenuto in difesa della donna, dandosi poi alla fuga.

Il malfattore è stato prontamente rintracciato dai militari che sono accorsi immediatamente sul luogo e hanno informare dell’accaduto il Magistrato competente.

Acilia, tentano di introdursi in un’abitazione: arrestati 2 rom

I Carabinieri sono intervenuti ad Acilia, dove un uomo aveva riferito di avere appena messo in fuga alcune persone che stavano tentando di introdursi nella sua abitazione. Giunti sul posto i militari hanno notato degli strani movimenti provenire dal giardino di una delle case vicine all’abitazione del richiedente.

Accedendo prontamente nel giardino dell’abitazione i militari hanno sorpreso 3 persone intente a forzare la porta d’ingresso della casa. I 3 malfattori, tutti di giovanissima età ma già gravati da numerosi reati, colti sul fatto, sono stati prontamente bloccati dai militari.

Dei 3, tutti risultati domiciliare presso il campo nomadi di viale Enrico Ortolani, 2 sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre il terzo, ancora minorenne, è stato accompagnato presso il centro di accoglienza per minori “Virginia Agnelli” di Roma.

Spaccio di droga a Ostia: arrestata pusher 51enne

Una donna 51 con precedenti penali è stata arrestata ad Ostia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri avevano un fondato sospetto sulla donna, residente in una palazzina di piazza Gasparri, ed hanno così fatto scattare una perquisizione nella sua abitazione. L’attività d’indagine ha consentito di sequestrare oltre 60 grammi di cocaina, già suddivisa in 12 involucri, nonché tutto materiale per il confezionamento e la pesa dello stupefacente. La pusher è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Ostia, gettano l’hashish per strada alla vista dei Carabinieri: denunciati 3 minorenni

Nella notte scorsa, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Casal Palocco che transitava in piazza Eschilo, ha notato un gruppetto di tre giovani che parlottavano ai margini della strada; tali ragazzi hanno immediatamente gettato, alla vista dei Carabinieri, un piccolo oggetto tra i cespugli, tentando di allontanarsi velocemente.

Ai militari non è sfuggita la scena e sono riusciti a fermare i giovani ed a recuperare l’involucro lanciato a terra, rivelatosi poi contenere molteplici dosi di hashish; la successiva perquisizione sui tre ragazzi ha consentito di rinvenire anche la somma contante di oltre 500 euro.

I tre giovanissimi pusher, nessuno dei quali ha ancora raggiunto la maggiore età, sono stati denunciati in stato di libertà e riaffidati alle rispettive famiglie, mentre lo stupefacente ed il denaro rinvenuto sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

