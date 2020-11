Roma – “La Lega Salvini Premier del Municipio Roma Eur è scesa questa mattina in piazza Guglielmo Marconi, mettendo in scena un sit-in in sostegno delle attività economiche e commerciali locali danneggiate dai nuovi Dpcm del Governo Conte. Fior di palestre, piscine, cinema, teatri e locali per conferenze vengono chiusi dalla sera alla mattina, senza però che nessun reale aiuto gli sia stato ancora erogato dallo Stato”.

E’ quanto afferma Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio, che aggiunge: “In Municipio c’è una mia proposta da luglio, approvata in Consiglio e che richiede l’attivazione di uno ‘Sportello per il commercio nel periodo Covid-19‘. Questo un aiuto che non condannerebbe alla chiusura molteplici attività commerciali come ristoranti, bar e palestre. Va ricordato come l’Eur è il quartiere commerciale per eccellenza di Roma, dove la chiusura delle attività sta portando a una pesante crisi economica e soprattutto tante persone con famiglia che hanno perso il lavoro: una situazione che in tutti i modi voglio scongiurare all’interno di questo territorio.

L’evento che ho organizzato con la collaborazione del Coordinamento della Lega IX Municipio, ha visto oggi la presenza del senatore William De Vecchis, l’europarlamentare Simona Baldassarre e il Coordinatore della Lega Giovani Roma Daniele Catalano. Presente, tra gli altri, anche Francesco Paolo Russo (Presidente Acah All Cops are Heroes, dirigente sindacale Siap). Sulla tematica è programmato un Consiglio straordinario del IX Municipio, dove paleserò l’importanza del commercio in un territorio come il nostro: commercio che è il motore trainante di questa zona, oltre a essere il principale mezzo di sostentamento per le sue famiglie e quindi i nostri cittadini“.