Anzio, “Puliamo lo Zodiaco”: domenica 8 novembre volontari in azione per ripulire il quartiere

Anzio – “Puliamo lo Zodiaco”, è questo il nome dell’iniziativa di Retake Nettuno e Orto-26 di Lido dei Pini per contrastare il degrado urbano.

Domenica 8 novembre dalle 9.00 alle 12.00, le due associazioni, insieme ad altri volontari, si riuniranno nel Quartiere Zodiaco per continuare l’opera di bonifica già iniziata in Via dell’Acquario incrocio via Saturno. “Partecipare è una scelta, non partecipare è abbassare la testa contro il degrado” si legge nella locandina dell’iniziativa, aperta a tutti.

Chiunque deciderà di aiutare a ripulire il quartiere, dovrà indossare la mascherina e portare un paio di guanti da lavoro, o scope e rastrelli, palette o pale, sacchi condominiali, ecc.

