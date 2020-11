Ardea, 16 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: sono 177 in tutto i positivi

Ardea – Non si arresta la salita della curva dei contagi da Covid-19 ad Ardea, dove nella sola giornata di oggi 7 novembre sono stati accertati 16 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore. In totale salgono a 177 gli attuali positivi, di cui 169 a casa e 8 ricoverati.

