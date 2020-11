Ardea, servizio anagrafe: i certificati si potranno ritirare anche in tabaccheria

Ardea – “La Giunta approva la delibera che consentirà ai cittadini di rivolgersi presso le tabaccherie per ottenere i certificati anagrafici”. Lo rende noto attraverso un comunicato stampa il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Vogliamo diminuire in ogni modo il rischio per i nostri cittadini di esporsi all’infezione da Covid-19 – spiega il primo cittadino -. E’ in questa direzione che va la delibera di oggi. Per diminuire drasticamente la presenza dei cittadini in coda agli sportelli anagrafici, sono due i provvedimenti che saranno subito messi in atto: la riapertura di nuovi sportelli presso la delegazione di Tor San Lorenzo (leggi qui), e un accordo con l’associazione nazionale dei tabaccai che consentirà ai nostri cittadini di richiedere e ottenere in tempo reale la quasi totalità dei certificati anagrafici direttamente presso le tabaccherie, al costo di due Euro a documento”.

“Emettiamo centinaia di certificati ogni giorno – conclude il Sindaco – e contiamo molto su questo nuovo servizio per diminuire l’affluenza negli uffici. Per coloro che continueranno a servirsene si divideranno tra le due sedi e anche questo contribuirà considerevolmente a limitare gli assembramenti”.

