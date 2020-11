Dalla Commissione Sport del X Municipio cinque proposte per sostenere le palestre

Ostia – “Siamo consapevoli che in un momento così difficile determinato dall’emergenza sanitaria le associazioni sportive rientrano in quelle categorie che a nostro avviso devono anch’esse essere aiutate. La Commissione Sport e Politiche Giovanili del X Municipio, ha elaborato un documento con cinque punti fondamentali da sottoporre al voto del primo consiglio utile”.

Cosi in una nota il Gruppo M5S del Municipio Roma X, che prosegue: “I punti su cui focalizzeremo l’attenzione, riguarderanno innanzitutto quello di mettere a disposizione tutti gli spazi all’aperto di proprietà di Roma Capitale (campi, aree verdi, piste di pattinaggio all’aperto etc.) e comunque tutti gli spazi idonei a svolgere attività sportive all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e dei protocolli sanitari.

Cercheremo anche di farci promotori verso il Governo, nell’interesse della cittadinanza e dell’Amministrazione Capitolina, di una richiesta finalizzata a modificare il Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per quanto concerne le concessioni di impianti sportivi e palestre scolastiche, prevedendo ulteriori semplificazioni delle procedure di affidamento, ovvero, la sospensione delle stesse procedure per un periodo di tempo limitato, ma congruo al recupero dei proventi non incassati dagli attuali gestori.

Proporremo anche di far stanziare un finanziamento a fondo perduto necessario a sostenere tutti gli operatori ed i lavoratori del mondo sportivo, affinché il ristoro sia totale e, soprattutto, vi sia certezza dei tempi di erogazione, oltre anche ad un finanziamento finalizzato all’emissione di “buoni sport” per le famiglie meno abbienti, al fine di consentire ai ragazzi al di sotto del 16 anni di poter frequentare corsi sportivi presso strutture pubbliche e private.

Sul fronte normativo chiederemo di specificare che le attività sportive per le persone con disabilità rientrino tra le attività sportive da tutelare al pari di quelle per gli atleti professionisti, esplicitando che sono anch’esse consentite e prevedendo un sostegno di tipo economico specifico per gli operatori che continueranno ad offrire i relativi servizi.

Uno dei punti che vorremmo sia valutato velocemente è quello di esentare i concessionari degli impianti sportivi comunali e dei centri sportivi municipali, dal pagamento dei relativi canoni di concessione per tutto il periodo della nuova emergenza.

In ultimo, ma no per importanza, quello di promuovere una campagna informativa, supportata dalle attuali evidenze statistiche e scientifiche, che rassicuri gli utenti delle strutture sportive, all’interno delle quali l’applicazione dei protocolli sanitari predisposti dalle Federazioni e dallo stesso Governo renda sicura la pratica dei corsi e delle attività, fornendo informazioni alla cittadinanza sugli effetti positivi dello sport in termini di aumento delle difese immunitarie e riconoscendo lo sport come un presidio sanitario preventivo.

Per questo in consiglio, auspichiamo una convergenza con le altre forze politiche , affinché arrivi chiaro il messaggio a tutti gli organi competenti, l’importanza che lo sport riveste nella nostra società”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio