Presidenziali 2020, Joe Biden eletto presidente degli Stati Uniti

Washington - Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti secondo la Cnn, la prima a sancire la vittoria del candidato democratico nelle elezioni 2020. Dopo l'annuncio della Cnn sono arrivati quelli dell'AP e della Nbc. Secondo le proiezioni, Biden può contare su 273 voti elettorali dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania.

"America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare il nostro grande paese". Joe Biden, con un tweet, pronuncia le prime parole da presidente eletto degli Stati Uniti. "Il lavoro davanti a noi sarà duro, ma vi prometto che sarà un presidente per tutti gli americani, che mi abbiate votato o no. Onorerò la fiducia che avete riposto in me", aggiunge.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020