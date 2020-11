Anzio, trasforma il retro della sua casa in una piantagione di marijuana: arrestato

Anzio – Aveva trasformato il retro della sua abitazione in una vera e propria piantagione di marijuana. Così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, al termine di un’intensa attività di indagine, hanno arrestato un 20enne del posto.

I poliziotti, infatti, hanno rinvenuto nella casa del giovane 8 chili di piante di marijuana, l’attrezzatura per la coltivazione dello stupefacente e 100 grammi circa di marijuana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

